Casertanews.it - Tira una testata al volto alla moglie provocandole 11 punti di sutura, 56enne ai domiciliari

Arrestiper C.L.,casertano tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e violazione dell'obbligo imposto dall'autorità giudiziaria. E' quanto stabilito dal giudice Daniela Vecchiarelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'esito dell'udienza di convalida.