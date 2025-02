Lettera43.it - Tim, le mosse di Poste con Vivendi mentre Cvc e Iliad restano in partita

Tutti insieme appassionatamente. Domenica 16 febbraio Matteo Del Fante, amministratore delegato di, ha avuto un colloquio telefonico con Arnaud de Puyfontaine. Il numero uno diha ribadito con ferma cortesia quanto già noto sull’atteggiamento dei francesi: con Pietro Labriola non vogliono avere rapporti, visto che il capoazienda di Tim ha costantemente operato contro i loro desiderata. E l’ingresso diitaliane non cambia, almeno per ora, la loro decisione di vendere quella partecipazione che li rende soci di maggioranza relativa. Cosa che stava per avvenire con il fondo Cvc (anch’esso già sondato da Del Fante), se non fosse arrivato lo stop del governo all’operazione. Soprattutto, ed è l’insidia che più di altre preoccupa gli attori in, non muta l’orientamento non approvare il bilancio alla prossima assemblea del gruppo telefonico.