TikTok paga la multa da 35 milioni | ecco perché

Ilrestodelcarlino.it - TikTok paga la multa da 3,5 milioni: ecco perché

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Marino, 18 febbraio 2025 – San Marino batte cassa. E lo fa vedendosi corrispondere una cifra da capogiro di ben 3,5di euro da parte del colosso cinese dei social-network ’’. Una goccia nel mare di un fatturato annuo da oltre 18 miliardi per l’applicazione di proprietà della società cinese ByteDance, che, però, così rischia di vedere prendere forma un precedente molto pericoloso per la piattaforma stessa, che già dallo scorso mese sta facendo i conti con un rischio bando negli Stati Uniti.infatti il 19 gennaio scorso era stato ’oscurato’ per qualche ora per effetto della decisione della Corte Suprema a stelle e strisce di confermare la legge sul divieto dell’applicazione nel territorio nazionale. Ma se negli States il provvidenziale intervento del neo eletto presidente Donald Trump è riuscito con un ordine esecutivo lampo a far slittare il destino della piattaforma di qualche mese, sul Titano la partita sta andando diversamente.