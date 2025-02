Lanazione.it - Tiene più di un etto di cocaina nel calzino, arrestato

Firenze, 18 febbraio 2025 – Un’operazione congiunta della polizia di Stato e della polizia municipale ha portato all’arresto di un cittadino albanese di 49 anni, sorpreso con oltre 100 grammi dinascosti in un. L’uomo è stato bloccato sabato in via delle Lame, dopo aver tentato di sottrarsi al controllo degli agenti. Secondo quanto ricostruito, il 49enne era stato notato mentre, a bordo di uno scooter bianco, si avvicinava a una siepe a bordo strada per prelevare un grosso involucro nero. Gli agenti, che si trovavano appostati nella zona a seguito di alcune segnalazioni di attività di spaccio, sono subito intervenuti per fermarlo. Alla vista della polizia, l’uomo ha tentato di fuggire accelerando e cercando più volte di superare il blocco, senza successo. Bloccato con difficoltà, il sospha cercato di disfarsi dell’involucro lanciandolo sulla strada.