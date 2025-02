Liberoquotidiano.it - "Ti auguro il mondo che per te è anche poco". Clamoroso: chi ci prova subito con Morena | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Martedì 18 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game shoow di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di scoprire chi sarà il concorrente di questa sera, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Veneto. Il suo nome è Martina, viene da Legnano - in provincia di Verona - ed è un'infermiera. La concorrente invece è, in rappresentanza della Regione Sardegna. "Baila", come la ribattezzata Stefano De Martino. Lei fa la toulettatrice, ha deciso di giocare con sua sorella Tamara - che si sta laureando in Scienze Politiche - e hanno pescato il pacco numero 9. Ancora una bella ragazza che gioca come concorrente di Affari tuoi. E come sempre i telespettatori di Affari Tuoi non perdonano questa peculiarità del programma condotto da Stefano De Martino.