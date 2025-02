Internews24.com - Thuram rivela: «Gioco meglio con due punte? Si, soprattutto se l’altro è Lautaro…»

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio in un'intervista esclusiva. Mentre si attende la chiacchierata completa, ecco un'anteprima delle sue dichiarazioni. Tikus ha espresso il suo grandissimo piacere di giocare assieme a Lautaro Martinez, suo partner ideale per quanto riguarda il reparto offensivo. Ecco le sue parole: «Se gioco meglio con due punte? Sì, soprattutto perché una delle due è Lautaro Martinez. Non so se con un altro attaccante avrei giocato così bene, ma con lui è più facile, perché lui fa delle cose che io non faccio e viceversa. Da unica punta nella Francia è vero che ho fatto più fatica, perché è un modo diverso di giocare rispetto a quello che faccio nell'Inter»