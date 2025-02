Inter-news.it - Thuram e l’intesa con Lautaro Martinez: «Senza non avrei fatto così bene!»

Marcusè il prossimo ospite di “Cronache di Spogliatoio”. In attesa della puntata integrale, ecco un piccolo estratto dell’intervista in cui il francese parla della sua intesa in campo con capitan.ESTRATTO – L’Inter, reduce dalla sconfitta di Torino contro la Juventus, vive giorni non semplici. Tra le motivazioni anche il problema alla caviglia di Marcus, che non lo rende in forma al 100% per Simone Inzaghi. Intanto, però, proprio il francese in questi giorni si concede in un’intervista a “Cronache di Spogliatoio”. Nel breve estratto condiviso sui social, in attesa della puntata integrale, si sentono parole di lode verso. L’argentino è, infatti, l’altra metà della mela di, dalconal ruolo perfetto nell’InterRUOLO E COMPAGNO PERFETTO – Queste le parole di Marcus: «Giocoquando giocano due punte? Sì, per me è più facile.