Thuram, Comuzzo e non solo: la rivoluzione del Psg passa dall'Italia | ESCLUSIVO

Il presidente Al Khelaifi ha intenzione di ridimensionare gli investimenti nel club parigino. Dopo Kvaratskhelia, pronti altri colpi in Serie AIl Paris Saint-Germain si appresta a vincere il suo tredicesimo scudetto. Ancora imbattuti in Ligue 1, i capitolini vantano già 10 punti di vantaggio sul Marsiglia. Una formalità anche ilggio agli ottavi di Champions League dopo il 3-0 in trasferta dell’andata nel derby francese contro il Brest.Nasser Al Khelaifi (LaPresse) – Calciomercato.itTutto tranquillo allora al Psg? Non esattamente. La scorsa settimana il suo presidente Nasser Al Khelaifi è stato coinvolto nel caso Lagardere e ha fatto trapelare la sua irritazione per il coinvolgimento in una vicenda di cui si dice estraneo. C’è frustrazione in Qatar per le continue critiche e accuse che provengono dalla Francia, tanto che prende corpo la possibilità di una, già anticipata da Calciomercato.