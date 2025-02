Ilgiorno.it - Thomas Russo e il valore della poesia a scuola

"Laè uno strumento per capire se stessi, è un’autostrada per l’inconscio" scrive Luciano Prandini, ex sindacalista e oggi anche editore, oltre che celebre vignettista. "La– continua Prandini – non è un semplice sfogo, ma un elemento fondamentale di introspezione e gratificazione, è la forma più elevata di comunicazione e relazione con gli altri. Tutti siamo tendenzialmente dei poeti, quando uno scrive unae la scrive nel modo voluto ricava un grandissimo senso di liberazione, di pacificazione". Una grande attenzione allaè dedicata dal Poeta, avvocato e magistrato onorario,, sempre attento alle esigenze e ai problemi del mondo giovanile. Vincitore di numerosi premi artistici, PresidenteGiuria ai Concorsi Letizia Chiarelli e Isabella Di Capua (2022-2023)custodisce nello scrigno dei suoi versi l’amore per il mondo, per la vita e la libertà.