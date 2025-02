Juventusnews24.com - Thiago Motta torna su Juve Inter: cosa ha detto il tecnico sul successo nel derby d’Italia contro i nerazzurri!

di RedazionentusNews24su: ecco come ha analizzato la vittoria del, le dichiarazioniMisterha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo match dellail PSV. L’allenatore èto anche sulla partita vintal’.E’ CAMBIATO QUALDOPO L’– «Quello che non abbiamo mai sbagliato è l’impegno, l’atteggiamento e lo sarà fino all’ultimo giorno della stagione. Ho una squadra seria, veniamo da una buona vittoriaun’avversaria forte come l’. Domani abbiamo un’altra avversaria forte, nei primi 95? abbiamo meritato il risultato ma anche domani dovremo fare le cose giuste epretare bene i momenti della partita».LA CONFERENZA STAMPA DIALLA VIGILIA DI PSV-Leggi suntusnews24.