Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Non giochiamo mai per pareggiare, dopo l’Inter non sarà difficile mantenere la stessa mentalità»

, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Champions League contro il Psv.: «Nonmai pernonla»La partita più importante della stagione?«Fino ad oggi, nella nostra stagione, domani è la più importante. Vogliamo continuare così. Dobbiamo fare una partita completa, abbiamo visto che loro sono una squadra di altissimo livello, dobbiamo alzare il livello al massimo su tutti gli aspetti del gioco, anche fisico e mentale, per conquistare questo passaggio agli ottavi di finale».Come sta la squadra?«Douglas Luiz noncon noi e speriamo ci sia il prima possibile. Cambiasocon noi e ieri abbiamo fatto un lavoro di precauzione con lui.preparare una partita così importante non è