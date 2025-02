Juventusnews24.com - Thiago Motta ha un’idea chiara in testa per Psv Juve: «Entriamo in campo sempre per vincere, non sappiamo come si gioca per pareggiare!»

di RedazionentusNews24ha parlato della voglia didellantus contro il PSV: ecco le sue parole nella conferenza di presentazione della sfida contro gli olandesiha parlato anche della voglia dida parte dellantus all’interno della conferenza stampa pre partita di Champions League contro il PSV. Ecco cos’ha detto a riguardo.OTTAVI DI FINALE – «È un obiettivo della squadra di sicuro. Fino ad oggi è la partita più importante della stagione.ndo questa partita possiamo andare agli ottavi altrimenti è finita la competizione. È una partita importante per noi, all’andata abbiamo fatto un primo passo ma non è finita. So che abbiamo pareggiato tanto in questa stagione, ma non abbiamo maito per. Nonsiper, noiinpere sarà allo stesso modo.