Calcionews24.com - Thiago Motta: «Gli ottavi sono un nostro obiettivo, tante volte abbiamo trovato il pari, ma domani non giochiamo per pareggiare»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, tecnico della Juve, in conferenza stampa in vista della partita di ritorno del playoff di Champions League contro il PSVha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno del playoff di Champions League della Juve contro il PSV ad Eindhoven. Di seguito le sue parole. CHE PARTITA .