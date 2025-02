Juventusnews24.com - Thiago Motta a Sky: «Abbiamo la testa per fare questo. Domani ci sarà una differenza rispetto all’andata, ma noi abbiamo un dovere»

di Redazione JuventusNews24ha parlato a Sky per illustrare PSV-Juve: ecco le sue parole alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Champions Leaguesi è presentato ai microfoni di Sky Sport per illustrare PSV-Juve, sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Ecco cos’ha detto l’allenatore italo-brasiliano. PAROLE – «tutta laperuna grande partita. Sappiamo chepossiamo continuare il nostro percorso in Champions League. Dobbiamo meritarerisultato, giocando a calcio.i calcoli sarebbe un errore prima della partita: dobbiamo capire i momenti e le situazioni di gioco della partita e dobbiamo giocare con la. L’unico modo è quello di sempre: entrare al massimo e vincere la partita. Checialla sfida d’andata? Loro avranno la spinta del pubblico.