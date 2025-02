Ilnapolista.it - Theo Hernandez si fa espellere e certifica il fallimento di Ibrahimovic al Milan

si faildialIlva a casa. Pareggia 1-1 col Feyenoord e non riesce quindi a rimontare il gol subito all’andata. Male, molto male per i rossoneri di Conceiçao. Ma chi perde più di tutti è Zlatanche è l’uomo vetrina del, colui il quale premi i tasti nella sala dei bottoni.Protagonista in negativo della serata è senza dubbioche si faa inizio ripresa, colin vantaggio per 1-0 grazie al gol dell’ex Gimenez. Il messicano è stato un grande acquisto. Ilha finalmente un centravanti. I rossoneri hanno giocato un ottimo primo tempo ma ornamentale. Non sono stati concreti. E l’hanno pagata col secondo giallo ache si è beccato la seconda ammonizione per simulazione.