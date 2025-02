Calciomercato.it - Theo Hernandez e Carranza condannano il Milan: rossoneri fuori dalla Champions

Non basta il gol di Gimenez in avvio di partita, la squadra di Conceicao finisce in 10 per l’espulsione del francese e viene raggiunta dal FeyenoordUn inizio da sogno, un finale da incubo. IlesceLeague per mano del Feyenoord che sfrutta l’1-0 dell’andata e la superiorità numerica per tutta la ripresa a causa dell’espulsione diil(LaPresse) – Calciomercato.itIl francese rovina la serata di San Siro che si era messa subito bene per la formazione di Sergio Conceicao. Pronti, via e Santi Gimenez trova subito la rete dell’ex che ristabilisce la parità nel doppio confronto: San Siro esulta, il messicano chiede scusa ai suoi ex tifosi. Il primo tempo della squadra di casa non è neanche così male, ma manca la finalizzazione e questo risulterà decisivo.