' The White Lotus 3' | tutti i ricchi americani infelici si somigliano tra di loro

Valigia pronta, crema solare a portata di mano e aspettative decisamente alte. Si torna al, questa volta in Thailandia. Gli ingredienti tipici della serie creata e diretta da Mike- dal 17 febbraio su Sky e Now in contemporanea con gli Stati Uniti - ci sono. Un gruppo di(in)felici, una location mozzafiato, i suoi dipendenti e un omicidio che manda all’aria l’apparente armonia. Se volete rendervi conto di quello che vi aspetta – ma, soprattutto, che aspetta ai protagonisti – vi basterà guardare con attenzione la sigla di 'The3'. Ai classici dipinti che riproducono scene di vita quotidiana nei templi e nella giungla thailandese, si susseguono elementi sinistri e spaventosi, tra esseri umani inghiottiti da creature marine o assaliti da scimmie.