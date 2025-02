Biccy.it - The Vivienne “causa di morte innaturale”, il Tribunale apre un’inchiesta

Leggi su Biccy.it

Lo scorso mese The, al secolo James Lee Williams, è stata trovata morta nel bagno di casa sua a Chorlton-by-Backford, vicino a Chester.La famiglia fin da subito aveva chiesto rispetto e privacy (“non forniremo ulteriori dettagli, chiediamo gentilmente che alla famiglia venga dato il tempo e la privacy di cui ha bisogno per elaborare il lutto“); mentre la Polizia, chiamata sul posto, aveva confermato che il decesso “avvenuto nella sua abitazione vicino a Chester, non presenta circostanze sospette“. A distanza di un mese però, ildel coroner del Cheshire, a Warrington, ha apertocon una breve udienza.Il medico legale Victoria Davies ha spiegato che l’autopsia ha rilevato una “di”, dichiarando: “Visto l’esito dell’autopsia, è necessario aprire ufficialmentesulladi James Lee Williams“.