The Substance | il body horror con Demi Moore debutta su Paramount+

Cresce l’attesa circa il debutto di Thesulla piattaforma. Le date e i dettagli delche ha fatto discutere Ildi Coralie Fargeat conil 4 marzo su. Presentato a Cannes, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura e ha garantito aun Golden Globe, il film ha ottenuto 5 nomination agli Oscar 2025, tra cui miglior film e miglior attrice protagonista.Prodotto da Universal Pictures, Working Title Films e Blacksmith Pictures, THEracconta la storia di Elisabeth (), che sperimenta un rivoluzionario prodotto in grado di creare una versione più giovane e perfetta di sé stessa. Ma c’è una regola: le due versioni devono alternarsi settimanalmente. Cosa potrebbe andare storto?“Il film esplora il controllo sociale sui corpi femminili e la pressione per essere perfette” spiega la regista Coralie Fargeat, nota per REVENGE.