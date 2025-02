Panorama.it - The Odyssey di Christopher Nolan. Cosa c'è da sapere sul nuovo kolossal del regista

L’annuncio di Theha colto il pubblico di sorpresa: dopo mesi di speculazioni e ipotesi, Universal Pictures ha ufficialmente confermato che il prossimo attesissimo progetto disarà un adattamento cinematografico dell’Odissea di Omero. Dopo il trionfo di Oppenheimer, che gli è valso il suo primo Oscar come migliorsi prepara a portare sul grande schermo le epiche peregrinazioni di Odisseo, accompagnato come sempre dalla produttrice e compagna di vita Emma Thomas.Pur restando avvolto da un’aura di mistero, questo ambizioso progetto premette già di essere una delle pellicole più imponenti degli ultimi anni, tra un cast di primissimo livello e un’impronta narrativa che, come da tradizione per, saprà combinare spettacolo visivo con effetti speciali e profondità tematica.