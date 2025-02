The North Sea | la storia vera a cui si ispira il film

Leggi su Cinefilos.it

TheSea: laa cui siilUn particolare filone diè quello relativo ai disastri che avvengono in mare aperto. Che si tratti di sottomarini (e qui si possono fare esempi come Kursk o Black Sea), o di piattaforme petrolifere (Deepwater – Inferno sull’Oceano), questisuscitano sempre un certo fascino per via del loro proporre vicende ai limiti in contesti lontani e difficilmente raggiungibili. In questo filone si può annore anche TheSea,norvegese del 2021 diretto da John Andreas Andersen.Andersen aveva già realizzato uncatastrofico quale The Quake – Il terremoto del secolo, dimostrandosi capace di gestire un’opera di grande portata di questo tipo. Con TheSea, però, pur mantenendo elementi drammatici di questo tipo, si concentra in particolare sull’elemento umano, sul dramma di quegli uomini e donne coinvolti in questo genere di eventi e sul coraggio con cui hanno saputo affrontarli.