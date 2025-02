Dailyshowmagazine.com - The Missing Boys: il Documentario sulla New Wave Italiana – Intervista a Davide Catinari su Cinema Stories

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Benvenuti a un nuovo episodio di, il podcast che esplora il mondo del, della musica e delle arti indipendenti. In questa puntata speciale, abbiamo il piacere di ospitare, regista di The, un film che racconta la nascita e l’evoluzione della scena New, con un focus particolareSardegna e sulle sue città chiave, Cagliari e Sassari.The: Un Viaggio nella Musica Indipendente degli Anni ‘80Il film, nato dall’esigenza di lasciare una testimonianza su un’epoca musicale poco esplorata, si propone come un diario generazionale che attraversa la Newe il movimento culturale che ha segnato gli anni ’80. Con un approccio narrativo che va oltre il classico, Theunisce il racconto di testimoni e protagonisti della scena musicale con una sottotrama avvincente, che immerge lo spettatore in un vero e proprio limbo spazio-temporale.