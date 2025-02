Movieplayer.it - The Brutalist, Brady Corbet: "Non ho guadagnato niente, altri candidati non sanno come pagare l'affitto"

Il regista di Theha confessato di non aver incassatodai suoi due ultimi film, nonostante l'entusiasmo di critica e addetti ai lavori. Le candidature all'Oscar non sono necessariamente sinonimo di guadagni. Ne sa qualcosa, regista dell'acclamato The, il quale ha confessato che il film non gli ha fruttato un dollaro. Parlando con Marc Maron nel suo podcast WTF il regista in corsa per gli Oscar - il suo film ha ricevuto ben dieci candidature tra cui miglior film, regia e sceneggiatura originale - ha detto che la somma di denaro incassata con Theè stata "zero". "Ho appena diretto tre spot pubblicitari in Portogallo", ha detto, 36 anni. "È la prima volta che guadagno qualcosa da anni." .