Gravidanzaonline.it - Test di fertilità a domicilio: qual è l’affidabilità dei test fai-da-te?

Leggi su Gravidanzaonline.it

Donne e uomini possono aver bisogno di conoscere la propria, ovvero la capacità di riprodursi e, quindi, ottenere (o evitare) una gravidanza. In realtà le ragioni per cui sottoporsi a questo tipo di verifica sono molte e non sempre immediatamente e strettamente correlate alla ricerca di una gravidanza. Per questo motivo hanno un certo interesse idi, una serie di strumenti pratici (e tendenzialmente economici) con ii ottenere delle indicazioni sulla propria salute riproduttiva (e quella del partner).Cos’è undie come funzionaÈ possibile definire idicome quegli strumenti che, misurando indicatori ormonali o seminali, offrono informazioni sullamaschile e femminile, rappresentando un’alternativa agli esami di laboratorio eseguiti in una clinica.