Terza condanna per la violenza sessuale di gruppo su una 13enne in villa Bellini a Catania

Arriva laper ladicommessa il 30 gennaio del 2024 alladinei confronti di una tredicenne davanti al suo allora fidanzatino 17enne. Il Tribunale per i minorenni, in veste di gup, col rito abbreviato, ha inflitto sette anni e quattro mesi a uno dei violentatori ancora non maggiorenni. L’accusa è stata rappresentata dalla procuratrice.