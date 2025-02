.com - Terza Categoria / Tra rinvii e duelli in testa: il meglio della diciottesima giornata dei gironi C ed E

L’Urbanitas Apiro rimonta ad Osimo e il Real Sassoferrato colpisce nel finale e insegue, Junior Jesina-Albacina e Largo Europa-Cameratese rinviate per maltempo, l’Atletico torna alla vittoria, il Polverigi di misura sul Poggio San Marcello e il Maiolati Pianello espugna Jesi e insegue a distanza; nel girone E l’AC Appignano cade per 1-0 in casa del CarimaVALLESINA, 17 FEBBRAIO 2025-Nello scorso fine settimana, tra la sera di San Valentino e la finale di Sanremo, laha visto svolgersi la suadi campionato.Un turno fortemente condizionato dalla pioggia, che ha causato il rinvio di Junior Jesina-Albacina e Largo Europa-Cameratese (entrambe posticipate a mercoledì 19) e ha peggiorato le condizioni del terreno di gioco nelle altre gare disputate.Prosegue a pieno ritmo la marcia indell’Urbanitas Apiro, che rimonta la Junior Osimana con la tripletta di uno strepitoso Mastrolorenzi e mantiene le distanze dalle inseguitrici.