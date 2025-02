Thesocialpost.it - Terremoto nella notte nel Mar Egeo, tanta paura sull’isola di Santorini

Una scossa didi magnitudo 4.6 è stata registrata alle 4:54 ora locale (le 3:54 in Italia) nel sud del Marin Grecia, al largo delle Cicladi e del Dodecaneso. Stando ai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto un ipocentro situato a 9 km di profondità, con epicentro non lontano dall’isola di. La zona è teatro in questi giorni di un’intensa attività sismica che ha spaventato i turisti che si trovavano lì in vacanza, molti dei quali hanno preferito andarsene.Leggi anche: Ucraina, Meloni capofila del no all’invio dei soldati: “Dobbiamo agire insieme agli Usa”La Grecia, proprio per facilitare le operazioni, ha annunciato che allestirà un porto dedicato all’evacuazione dell’isola di, con l’obiettivo di facilitare l’uscita sicura delle persone nel caso in cui una forte scossa didovesse colpire la zona.