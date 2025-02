Puntomagazine.it - TERNA: a Gennaio i consumi elettrici sono aumentati del 1%

Leggero calo della produzione rinnovabile legato a una minore idraulicità e ventosità; in riduzione il valore dell’import rispetto allo stesso mese del 2024Secondo i dati di, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, ail fabbisogno di energia elettrica è stato pari a 26,9 miliardi di kWh, valore in aumento dell’1% rispetto allo stesso mese del 2024.Nel dettaglio, lo scorso mese ha avuto un giorno lavorativo in meno (21 invece di 22) e una temperatura media mensile pressoché invariata rispetto a2024, ma superiore alla media degli ultimi dieci anni di circa 1,4°C. Il fabbisogno, destagionalizzato e corretto dall’effetto congiunto di calendario e temperatura, risulta in aumento dell’1,5%. A livello territoriale, la variazione tendenziale diè stata ovunque positiva: +0,9% al Nord, +0,8% al Centro e +1,3% al Sud e Isole.