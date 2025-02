Messinatoday.it - Tennistavolo A1, la Top Spin Messina attende la visita della capolista Apuania Carrara

Una sfida che promette spettacolo. Dopo aver sconfitto la Bagnolese, prendendosi il quarto posto solitario, la TopWatchesTogether tornerà in campo al “PalaLaganà” di Montepiselli per affrontare, davanti ai propri tifosi, laCarrara nella gara valida per la 4^.