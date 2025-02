Tvplay.it - Tennis, un’altra mazzata dopo Sinner: l’ufficialità gela i tifosi

Leggi su Tvplay.it

le notizie sulla squalifica di Jannik, per ilitaliano arrivanovità difficile da digerire ma è già ufficiale: le ultime.Lo scorso 15 febbraio si è conclusa la lunga faccenda che ha riguardato la possibile squalifica di Jannikper essere risultato positivo due volte al Clostebol, durante l’ultima edizione del torneo di Indian Wells. Gli avvocati dell’atleta italiano e i rappresentati della WADAmesi hanno trovato un accordo, che ha comportato la sospensione d’immediato didalle competizionitiche per tre mesi, per responsabilità oggettiva in merito al comportamento negligente dei suoi collaboratori.(LaPresse) – tvplay Una batosta per la scena internazionale, che dovrà fare a meno del suo numero uno, ma sopratutto per quella italiana, che chiaramente individua nell’atleta un assoluto riferimento di talento e successo.