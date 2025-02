Tennis | impresa Berrettini ko Djokovic

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.14di Matteoa Doha. Il romano supera il primo turno battendo Novak(n.3 del seeding e n.7 Atp) 7-6 (4) 6-2 in 1h35'. Dopo la vittoria al tiebreak del combattutissimo primo set,ottiene il break al 2° gioco del secondo set.barcolla, ma resta in partita senza però trovare spunti sul servizio dell'italiano. Che si concede il secondo e definitivo break all'ottavo game.Perè il primo successo contro il serbo in 5 incontri (fra cui la finale di Wimbledon del 2021).