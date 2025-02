Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore, anticipazioni: Greta nuova capocuoca, ma un errore rischia di rovinarla

Leggi su Sbircialanotizia.it

Succede tutto in un lampo, eppure non possiamo far finta di nulla. Questa giovane cuoca, così timida ma intraprendente, ci ha appena dimostrato che a volte i percorsi più accidentati portano a risultati sorprendenti. E il suo nome èBergmann (Laura Oswald), una ragazza con un passato un po’ ingarbugliato e un curriculum che, . L'articolo, ma undiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.