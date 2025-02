Bergamonews.it - Temperature in calo e cieli nuvolosi, ma niente pioggia

Un campo di alta pressione si spinge dal Mediterraneo Occidentale verso il nord Italia garantendo tempo stabile per gran parte della settimana.Tuttavia nel corso della giornata, sopratutto Lunedì e Mercoledì, deboli infiltrazioni di aria fredda da oriente, daranno luogo ad addensamentiin pianura ma senza precipitazioni.Clima invernale con valori in media per la metà di febbraio.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Martedì 18 febbraio 2025Tempo Previsto: Cielo in prevalenza nuvoloso specie sui settori occidentali di pianura con parziali schiarite nel corso della giornata più probabili sui settori orientali di pianura.Sereno o poco nuvoloso con transito di velature da nord, sui rilievi Alpini e Prealpini.: Minime in diminuzione con valori tra 0°C e 3°C, massime stazionarie comprese tra 5°C e 8°C.