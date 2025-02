Quotidiano.net - Technogym corre verso il futuro. L’Healthness aiuta a vivere meglio

Leggi su Quotidiano.net

L’abilità di predire le malattie prima che si manifestino sarà la più grande rivoluzione del nostro tempo.da anni sta investendo e innovando con l’obiettivo di vincere questa sfida, una sfida che proprio in questi giorni è arrivata a un nuovo punto di svolta. A dare l’annuncio è stato Nerio Alessandri, presidente dell’azienda, in occasione del venticinquesimo ‘Congresso del Wellness’, appena concluso a Cesena e che si è svolto alla presenza di 2.000 persone arrivate in Romagna da 100 Paesi. Durante l’evento Alessandri ha lanciato ‘Healthness’, la visione concepita per rivoluzionare ildel benessere e della prevenzione. Quarant’anni fa, in un settore dominato dallo stereotipo del body building prima e del fitness poi, in cui il culto del corpo e l’edonismo la facevano da padrone,lanciò una visione rivoluzionaria: il Wellness.