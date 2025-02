Teatro | Sal da Vinci all’Acacia con lo spettacolo Stories per la regia di Luca Miniero

Leggi su Ildenaro.it

Dopo aver portato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo il suo ultimo straordinario successo “Rossetto e Caffè” insieme al gruppo The Kolors , Sal Dadebutta giovedì 20 febbraio alAcacia con loteatrale “” accompagnato da Ernesto Lama per ladiL’idea e? quella di unoche unisca il cuore della canzone di Sal con la modernita?, anzi con la quotidianita? della tecnologia con la quale tutti i giorni ci confrontiamo: i social.Tutto si svolge su un palco, elegante, dal sapore neutro ed essenziale, Sal armeggia al computer e prepara vere e proprie storie Instagram.Sono queste storie il filo conduttore dello.Sal nel comporre la storia Instagram, ha cosi? l’occasione di parlare della sua vita Instagram diventa un modo nuovo, moderno e non autocelebrativo, per parlare di se?, e consente di far correre losu due binari.