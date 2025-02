Teatro | Marta Cuscunà porta in scena La semplicità ingannata al Nuovo

Leggi su Ildenaro.it

È possibile che una tematica antica di secoli, come la monacazione forzata, diventi fulcro di uno spettacolo teatrale dai risvolti attuali? È la sfida raccolta da La. Satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne, il lavoro di, inda giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 23) aldi Napoli.Presentato da Centrale Fies e Operaestate Festival Veneto, racconta come nel ‘500 un gruppo di giovani donne lottarono contro le convenzioni sociali rivendicando libertà di pensiero e di critica nei confronti della cultura maschile.Laè liberamente ispirata alle opere letterarie di Arcangela Tarabotti e alla vicenda delle Clarisse di Udine, che attuarono una forma di resistenza davvero unica, trasformando il convento in uno spazio di contestazione, libertà di pensiero e di dissacrazione dei dogmi religiosi e della cultura maschile, con un fervore culturale impensabile per l’universo femminile dell’epoca.