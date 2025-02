Arezzonotizie.it - Teatro Interiore: un percorso in tre tappe per conoscersi

Leggi su Arezzonotizie.it

Unin treperattraverso ile la psicosintesi. La Libera Accademia delrinnova il progetto delche, al via da domenica 23 febbraio, offrirà un’opportunità per esplorare sé stessi e le dinamiche messe in scena sul proprio palcoscenico.