Lanazione.it - Teatro Interiore: un percorso in tre tappe per conoscersi tra teatro e psicosintesi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Unin treperattraverso ile la. La Libera Accademia delrinnova il progetto delche, al via da domenica 23 febbraio, offrirà un’opportunità per esplorare sé stessi e le dinamiche messe in scena sul proprio palcoscenico. Emozioni, immaginazione, volontà e desideri saranno al centro del, con i tre incontri che si svilupperanno su un duplice binario: l’introspezione permetterà di approfondire la conoscenza di sé, poi l’espressione teatrale aiuterà a comprenderla e a condividerla. Il, infatti, fornirà gli strumenti utili per diventare interpreti più consapevoli della propria realtà e per attivare un dialogo costruttivo con sé stessi e con gli altri. Dopo il primo laboratorio del 23 febbraio, ilproseguirà con altri due incontri domenica 16 marzo e domenica 6 aprile che si terranno dalle 15.