Teatro "I care", il credo di don Milani

Venerdì 21 febbraio alle 21.30 al Quaranthana la compagnia Chille De La Balanza porta in scena "I- Lettera ad una professoressa", uno spettacolo di e con Claudio Ascoli e con Sissi Abbondanza e Monica Fabbri che pone l’accento su quella frase, "I" (cioè mi riguarda, mi sta a cuore, mi prendo cura), che Donscrisse su una parete della stanza in cui nasce la scuola di Barbiana. L’affermazione è chiara, "è il motto intraducibile dei giovani americani migliori, me ne importa, mi sta a cuore. È il contrario del motto fascista ‘me ne frego’". Come la "Lettera" fu una creazione collettiva di sei allievi sotto la guida del Priore, lo spettacolo è un tutt’uno di quattro scritture collettive, con la partecipazione attiva degli spettatori. Lo spettacolo "I. Lettera a una professoressa", la cui prima è avvenuta in occasione della Marcia a Barbiana, è stato costruito in collaborazione con i ragazzi di Barbiana e di San Donato di Calenzano che ebbero come maestro don