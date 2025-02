Novaratoday.it - Teatro, doppio spettacolo nel week end al Sant'Andrea di Pernate

Leggi su Novaratoday.it

Raddoppia aldila compagnia novareseInstabile che presenta "Matti da slegare" di Stefania De Ruvo: in scena sabato 22 (alle 21.15) e domenica 23 febbraio (alle 16) in via Turbigo 8.Il cast: Laura Caliò, Arianna Ciampi, Alice Francione, Chiara Cielo.