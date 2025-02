Ilfattoquotidiano.it - Taylor Swift non ha rivali e sbaraglia tutti: per la quinta volta è la Global Recording Artist più venduta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non ha. L’a incoronata da IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica in tutto il mondo, comedel 2024. Si tratta dellain assoluto, e del suo terzo anno consecutivo.Da aggiungere altri quattro importanti premi IFPI –Album Chart,Vinyl Album Chart,Streaming Album Chart eAlbum Sales Chart – grazie all’enorme successo del suo undicesimo album in studio “The Tortured Poets Department”, uscito nell’aprile 2024. Un vero e proprio record.Grazie alla spinta del successo mondiale del “The Eras Tour” si segnala il ritorno degli album precedenti di: “1989 (’s Version)” (2023), “Midnights” (2022), “Folklore” (2020), “Evermore” (2020) e “Lover” (2019),finiti nella Top 20 della IFPIVinyl Album Chart 2024.