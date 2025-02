Panorama.it - Taylor Swift da record: Quinta vittoria come Global Recording Artist of the Year

scrive nuovamente la storia della musica conquistando, per lavolta, il titolo diingof the, assegnato dall'IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria musicale registrata a livello mondiale. Questo risultato, già straordinario di per sé, segna il terzo anno consecutivo in cui la superstar pop americana ottiene questo riconoscimento, consolidando la sua posizione dia più premiata nella storia del prestigioso premio. Con cinque vittorie,è diventata la regina incontrastata della musicae, un titolo che rispecchia perfettamente il suo talento, il suo impegno e il suo incredibile rapporto con i fan.Il 2024 è stato un anno memorabile per, che ha dominato le classifiche mondiali con il suo undicesimo album in studio, "The Tortured Poets Department", uscito nell'aprile 2024.