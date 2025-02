Movieplayer.it - Taxi Driver: il capolavoro di Martin Scorsese torna al cinema per un evento di tre giorni

Il film di, con un memorabile Robert De Niro, tornerà nelle sale a quasi 50 anni dal suo debuttotografico, ildi, tornerà sul grande schermo in una straordinaria versione restaurata in 4K. L'appuntamento è fissato per tre, dal 31 marzo al 2 aprile 2025 e gli spettatori italiani potranno rivivere la straordinaria potenza visiva e narrativa di un film che ha segnato per sempre la storia del. L'elenco delle sale sarà a breve disponibile su nexostudios.it e le prevendite apriranno il giorno 27 febbraio. Uscito quasi 50 anni fa, nel 1976,racconta la discesa nella follia di Travis Bickle, ex marine e tassista notturno, alienato da una New York corrotta .