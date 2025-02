Vanityfair.it - Tatuaggi: perché è importante una skincare mirata

Leggi su Vanityfair.it

Con una storia alle spalle lunga più di 5mila anni, iappaiono oggi frequenti a decorare la pelle di molti di noi. Se in Europa si contano 60 milioni, in Italia sono circa 7 milioni le persone che ne hanno almeno uno. Senza considerare, anche, chi si affida al make-up permanente. In presenza di segni definitivi alla pelle cosa occorre?