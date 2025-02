Tatiana Maslany disposta a portare She-Hulk in Daredevil | Rinascita

Leggi su Cinefilos.it

She-inShe-: Attorney at Law del 2022 conha suscitato da parte dei fan reazioni miste. L’approccio unico del finale, la rottura della quarta parete (caratteristica tipica dei fumetti di She-), inclusa una visita al quartier generale dei Marvel Studios, ha diviso le opinioni, ma sarebbe sbagliato dire che la serie non abbia diversi elementi di interesse.Tra i momenti salienti dello show c’è stato il memorabile cameo di. Charlie Cox si è vestito con il costume originale dei fumetti dell’Uomo senza paura per entrare nella mischia al fianco di Jennifer. Matt ha trascorso la notte con Jennifer Walters e si è presentato casualmente nel finale come parte di diverse peculiari rotture della quarta parete che hanno permesso a She-di riscrivere il finale della sua storia.