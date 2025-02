.com - Tariffe Sky: offerte esclusive su Cinema e TV

Nuova promozione sulleSky in esclusiva sue TV o Sport da poter attivare entro il 23 marzo 2025 con costo di attivazione azzerato invece del consueto costo di 49€.Ledell’operatore sono attivabili da tutti i nuovi clienti che vogliono risparmiare sul costo mensile e su quelli di attivazione.Confrontodi WindTre e Vodafone: quale conviene di più?Sky:e TV in offertaSe stai cercando la migliore offerta per goderti film, eventi sportivi e contenuti esclusivi, leSky 2025 sono pensate per te. Con opzioni su misura per ogni esigenza, Sky continua a dominare il mercato dell’intrattenimento con pacchetti che includono Skye Sky Sport. In questo articolo, scoprirai le promozioni attuali e potrai scegliere la soluzione più adatta alle tue preferenze.