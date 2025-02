Ilrestodelcarlino.it - "Tari, ai balneari il 10 per cento di sconto"

Aumenti della Tassa sui rifiuti, il gruppo consiliare del Partito Democratico "sposa" la richiesta delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di prevedere misure per aiutare le persone più esposte ai rincari: "Fin dalla primavera scorsa abbiamo sollecitato l’assessore al Bilancio (Marco Giacanella, ndr) a rivedere le agevolazioniincludendo maggiormente le famiglie in difficoltà", dicono in una nota i consiglieri comunali Laura Luciani (capogruppo), Francesco Mancinelli, Annavittoria Banzi e Loredana Pettinelli. "Ricordiamo che le agevolazioni per l’Isee sono le stesse da diversi anni. Nonostante gli aumenti dovuti al caro vita, non è mai stata fatta una revisione al rialzo per comprendere le fasce Isee sopra i 14mila euro così come richiesto dalle organizzazioni sindacali dalla delibera approvata in Consiglio comunale, con i voti della sola maggioranza, leggiamo che ad oggi laffa più bassa è destinata a, stazione, aeroporto", lamentano.