Taremi Inter l’iraniano finisce sul banco degli imputati | le ultime dopo il derby d’Italia

di Redazioneè uno dei principali colpevoli della sconfitta contro la Juventus? LeilTra le figure sotto accusa per la cocente sconfitta dell’nelcontro la Juventus c’èMehdi. La prestazione dell’attaccante ex Porto è stata particolarmente criticata, considerando le alte aspettative riposte in luiil suo arrivo in estate. Di seguito, l’anali del Corriere dello Sport.SU- «I nerazzurri si aspettavano un rendimento migliore da parte delle seconde linee con Arnautovic che ha messo lo zampino solo nel match con la Fiorentina mentreha deluso le aspettative. “Da “terzo uomo”,doveva essere una sorta di garanzia. Invece, le sue fiammate si sono fermate alle amichevoli estive.