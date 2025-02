Liberoquotidiano.it - Taranto, bambina di tre anni muore in ospedale: aperta un'inchiesta. Era ricoverata per una tonsillite

La procura vuole vederci chiaro sulla morte di unadi treall'Santissima Annunziata di. Infatti nella mattinata di oggi, la squadra mobile della questura ha sequestrato le cartelle cliniche relative al quadro sanitario della piccola che era giunta al pronto soccorso lo scorso 27 gennaio accompagnata dai genitori lamentando alcuni dolori alla gola.La bimba sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico dopo l'accertamento su una sospetta. Ma qualche giorno dopo l'intervento sono cominciati i problemi. E il 2 febbraio scorso laè morta improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. Adesso i genitori hanno sporto denuncia, chiedendo di approfondire le cause che hanno condotto al decesso improvviso della figlia e sostenendo che la piccola non avesse alcuna patologia pregressa e non fosse interessata da problemi cardiaci.