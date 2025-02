Tanto fa che… Grande Fratello l’indiscrezione | la famosa collega al posto di Alfonso Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizia bomba su Ilary Blasi. Proprio in questi giorni si sta parlando della conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti per il suo ritorno in tv alla guida di un nuovo programma. Si tratta di “The Couple“, una sorta diin coppia. Parliamo di un reality show in cui coppie del mondo dello spettacolo – partner, parenti, colleghi o anche antagonisti storici el mondo dell tv – dovranno superare prove psicologiche e fisiche.Ebbene per questo programma Ilary Blasi avrebbe già i primi tre concorrenti, tra cui c’è una sorpresa. Si tratta di vip ben noti alpubblico e cioè Soleil Sorge, Samantha De Grenet e Alex Belli. Ebbene forse non tutti sanno che Samantha De Grenet ha avuto un flirt con Francesco Totti prima della sua storia con Ilary. In ogni caso, proprio in queste ore, il nome di Ilary Blasi è stato accostato a una clamorosa notizia.